США показательно усилили свою активность в Тихом океане и в районе Южно-Китайского моря, в частности. В ситуации перманентного конфликта с Китаем, усугубившегося во время коронавирусной пандемии, Вашингтон стремится показать, что он все так же всесилен и боеготов.

Для президента Трампа, пообещавшего еще в предвыборной программе сделать Америку снова великой, противостояние с Китаем – ключевой момент его лидерства. Больше, собственно, и некому доказывать величие США, кроме как огромному и заметно набирающему могущество Китаю. И хозяин Белого дома сразу врубился в большую торговую войну, выстраивая систему запретительных пошлин для китайских товаров, заполонивших американский рынок.

Появление коронавируса словно подтвердило базовый тезис президента о тотальной злокозненности Пекина. Он долгое время упорно называл его «китайским вирусом», пока ему не указали на очень уж некорректный характер такого определения, но когда Трампа беспокоила некорректность? Превратившись же в настоящую угрозу, в серьезность которой президент долго не верил, пандемия по-настоящему разозлила Дональда Трампа, который увидел в Китае причину своих личных неприятностей, грозящих оставить его без второго срока во главе страны. В Белом доме всерьез говорили, что коронавирус произвели в китайских лабораториях, что потом пришлось опровергать ученым, знакомым с внутренним устройством опасной заразы.

Но Трамп пригрозил Китаю прекращением всех взаимоотношений, если тот не предоставит полную и правдивую информацию о начале и развитии коронавирусной эпидемии. По его словам, если торговые отношения будут разорваны, США только выиграют около 500 миллиардов долларов. На чем базируется этот расчет, непонятно, да и угроза разрыва – скорее, риторическая фигура, но настроения в Белом доме отражает. Карту Китая Трамп постарается разыграть и на этих выборах.

Чтобы показать, кто в мире хозяин, США не ограничиваются словами. На базу на острове Гуам в последние недели переброшены четыре бомбардировщика B-1 и двести человек персонала из военной базы Дайесс в Техасе. Командующий силами стратегической авиации США генерал Тимоти Рэй посчитал нужным публично заявить: «Мы обладаем способностью и возможностью обеспечить дальнюю огневую поддержку везде, в любое время, и пандемия не помешает нам доставить подавляющую огневую мощь».

А командование Тихоокеанского флота США объявило, что все подводные лодки выполняют операции «по поддержке свободы и открытости региона Тихого и Индийского океанов среди пандемии, причиненной коронавирусом». Никому в голову не придет назвать эти шаги и слова случайным совпадением.

Китай тоже не молчит и устами представителя южного командования Китайской освободительной армии «убедительно просит США сосредоточиться на своих собственных делах по борьбе с пандемией и внести больший вклад в международные усилия по укрощению Covid-19, а также немедленно остановить военные операции, подрывающие региональную безопасность , мир и стабильность». Китаю ведь тоже важно показать, что эпидемия, остановившая непрерывный высокий экономический рост, ничуть страну не ослабила, и с ней нужно считаться.

Этот острый обмен очень напоминает советско-американские отношения периода холодной войны: обе стороны пытаются сохранить лицо и доказать, прежде всего своим народам, собственную неуязвимость. Безусловно, никто не собирается воевать, но и дружбой это назвать нельзя даже с большой натяжкой. Как минимум до конца срока Трампа такая напряженная ситуация будет сохраняться, да и новому американскому руководству, когда оно появится, будет непросто разобрать завалы, которые сооружаются сейчас на наших глазах.