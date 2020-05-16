Ирак на восемь дней вводит комендантский час

Ирак объявил в субботу о введении круглосуточного комендантского часа сроком на восемь дней из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телестанции, круглосуточный режим самоизоляции начнется в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая. Трехдневный праздник розговенья Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), которым заканчивается священный для мусульман месяц поста Рамадан, иракцы также проведут в изоляции. В большинстве стран Ближнего Востока Рамадан завершается 24 мая.

По традиции в этот праздник, который считается одной из главных дат исламского календаря, люди навещают родственников и друзей, выезжают за город, собираются в парках и других местах отдыха.

На данный момент в Ираке выявлено 3 260 зараженных новым коронавирусом, 121 человек умер, 2 126 - выздоровели.