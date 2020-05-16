Холифилд и Тайсон готовятся к третьему бою

Американский боксер Эвандер Холифилд рассказал, что его представители уже ведут переговоры с Майком Тайсоном о проведении третьего боя между тяжеловесами. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The 3 Point Conversion.

57-летний американец подтвердил, что разговоры о третьем поединке уже идут. «Пока железной договоренности нет, но все впереди», — подчеркнул Холифилд.

7 мая Холифилд заявил, что вернется на ринг, чтобы принять участие в поединке в благотворительных целях. Ранее возвращение в бокс допустил и 53-летний Тайсон. Последний опубликовал видео с тренировки, которое впечатлило фанатов и специалистов.

В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту кусочек уха. Бой не был продолжен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. В активе Холифилда две победы над Тайсоном.