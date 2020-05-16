В Армении 189 новых больных коронавирусом
В Армении зафиксированы 4472 подтвержденных случая коронавируса, сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний, передают армянские СМИ.
Таким образом, количество новых случаев за сутки составило 189.
По данным центра, в целом, было проведено 40230 тестов на коронавирус. От коронавируса скончались 60 человек, зафиксированы 24 летальных исхода по иным причинам. 1925 пациентов вылечились, количество больных, проходящих лечение, составляет 2463.