«Мне радостно, что спустя два месяца борьбы с пандемией COVID-19, после очень успешной борьбы всех трех стран Балтии мы пришли к тому, что можем открыть наши границы для путешествий между тремя странами. Здесь нужно сказать спасибо всем! Наша цель – проявлять осторожность, стремясь к отмене ограничений как в латвийском, так и в балтийском масштабе. Ситуация не так близка к хорошей, но она намного лучше, чем два месяца назад».

На пресс-брифинге, между тем, министры стран Балтии продолжали соблюдать ограничения: не пожимали друг другу рук, находились на определенной дистанции, не передавали документ из рук в руки. Глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс сказал:

На пресс-конференции было сказано, что этот логичный шаг предпринят в связи с тем, что ситуация пандемии во всех трех странах была похожей, и они успешно справились с контролем и предотвращением распространения Covid-19.

В подписанном меморандуме говорится о восстановлении передвижения между государствами автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом. Министры впервые за несколько месяцев общались вживую, а не посредством видеосвязи.

С пятницы, 15 мая, открыты границы трех стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом в Риге был подписан соответствующий документ министрами иностранных дел этих государств.

Его коллега из Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что настал исторический момент по возвращению к нормальной жизни, отметив, что следуя рекомендациям Еврокомиссии, три страны могут разрешить въезд и выезд другим гражданам стран Евросоюза при условии, если показатели заболеваемости коронавирусом идентичны таковым в Балтии.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус сравнил произошедшее с маленьким «Балтийским путем» (акция жителей Латвии, Литвы и Эстонии — цепью вставших в августе 1989 года в знак борьбы за восстановление независимости от СССР — прим.авт.). Он отметил, что подписывая этот меморандум, представители трех государств открывают двери для более тесного сотрудничества между многими учреждениями, такими, например, как эпидемиологические службы.

Как результат открытия границ — начавшееся интенсивное движение между этими тремя странами. Особенно активны стали жители приграничных городов и территорий. Очень рады произошедшему латвийцы, которые теперь снова могут беспрепятственно ездить в Литву — к родственникам и друзьям, за покупками в магазин сети Lidl.

Оживленно уже с утра на латвийско-эстонской границе. Один житель Латвии едет на встречу с женой, которую не видел два месяца — она живет в квартире в эстонском городе Валга, а муж прописан в латвийском городе-близнеце Валка.

Границу между этими двумя населенными пунктами, своими улицами переходящими один в другой, можно считать условной. Эстонцы из Валги и раньше пешком ходили в магазины Валги — там продукты дешевле, чем в более зажиточной Эстонии.

«Наконец, вновь можно купить вкусный латвийский хлеб в соседней стране!» - радуется эстонская покупательница. Рады и латвийские торговцы по эту сторону границы: наплыв покупателей обещает пополнить опустевшую за время пандемии кассу. Поговаривают, что эстонцы не смотрят на цены — платят щедро.

Как и прежде, у латвийских магазинов стройматериалов, на автозаправках и у алкомаркетов появилось немало автомобилей с эстонскими номерами. Цены на товары в Латвии все еще ниже, чем у соседей с севера.

Не скрывает своей радости по поводу долгожданного открытия границы пенсионер по имени Айме из Валги: для него важно, что здесь ему выгоднее покупать продукты, промтовары, бензин, чем у себя на родине.

Мэр латвийской Валки Вент Арманд Крауклис, комментируя происходящее, говорит с облегчением, что многие, в том числе его семья, ждали этого. Кто-то наконец поедет к эстонцам в суши-ресторан, кто-то отправится в супермаркет, где можно купить товары, которых не найдешь в Латвии. Он отметил, что это важно для людей по обе стороны границы. «Это как конец кошмара для многих», - резюмировал мэр. И добавил: решение о закрытии границ, с его точки зрения, было политическим, а не практическим.