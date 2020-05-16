Коронавирус в России: каждый день по 10 тысяч новых больных

За последние сутки в России выявили 9709 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые зараженные зафиксированы в 85 регионах. Большая часть из них — в Москве (3855), Московской области (907) и Санкт-Петербурге (451). За минувшие сутки скончались 94 пациента с подтвержденным коронавирусом, при этом 4207 человек выздоровели. Общее число случаев инфицирования в России с начала эпидемии превысило 281 тысячу.

С 15 по 16 мая в стране обнаружили 9200 новых зараженных в 83 регионах России. Скончались 119 человек, вылечились — 4940 человек.