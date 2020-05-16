Коронавирус проник в Республиканскую больницу от беременной женщины? отвечает TƏBİB
Ряд СМИ распространил информацию о массовом заражении медперсонала в Республиканской клинической больнице.
В частности сообщалось, что вирус в медучреждение проник от беременной женщины, у которой принимали роды в отделении гинекологии. Кроме того, говорилось, что больница приостановила свою работу до тех пор, пока весь медперсонал не будет проверен на коронавирус.
Примечательно, что малотиражные СМИ отмечали, что эту информацию им подтвердили в приемном отделении больницы.
Однако в Объединении управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) поспешили опровергнуть эту информацию.
Глава пресс-службы TƏBİB Равана Алиева заявила, что эти слухи не соответствуют действительности.
«В настоящее время больница продолжает свою работу», - сказала пресс-секретарь в ответ на запрос журналистов.