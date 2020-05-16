Ученый назвал один из главных симптомов развития рака

Один из самых распространенных и основных симптомов развития рака — это потеря массы тела. Об этом рассказал академик РАН Андрей Каприн, его цитирует Cursorinfo.

По словам эксперта, злокачественная опухоль забирает много белка, снижает лейкоциты, белковые фракции. Именно поэтому онкопациентам назначают специальное белковое питание, чтобы поддержать во время потери аппетита при химиотерапии, пояснил Каприн.

Он также призвал осторожно относиться к практике лечебного голодания, поскольку этот метод может сильно навредить.