Г.Захид продолжает выражать еще одну главную концепцию оппозиции, рассчитанную на раскол правящей элиты. Согласно канонам цветной революции, именно раскол правящей элиты углубляет политический кризис и предопределяет крушение системы власти. То, что мы наблюдали в эпоху нулевых, в разгар бушевавшей цветной революции в Грузии, Украине, Молдове, Киргизии…

Если Али Керимли – вождь в шалаше, то Ганимат Захид с троцкистской бородкой взял на себя призрачную роль теоретика революционного дела. После исчезновения Керимли в сенях старой советской партноменклатурной квартиры, на первый план выступает квадрат с говорящей головой человека с троцкистской бородкой.

Главное характерное особенное отличие цветной постсоветской революции от революций классового типа или гавеловской теории смены элит и заключается в том, что недовольная часть правящего класса вовлекается в революционный процесс в роли центробежной силы. С начала нулевых нацдеки прибегают к агитационно-идеологическим диверсиям, паразитируя на мнимых противоречиях внутри правящей элиты. В период правления президента Гейдара Алиева, нацдековская газета «Азадлыг» - главный рупор А.Керимли внедряла в общественное сознание убежденность в расколе правящей команды на консерваторов и реформаторов, культивируя идею кооптации в одном политическом союзе реформаторов от власти и оппозиции. Однако реализация концепции политической преемственности Гейдара Алиева и приход к власти Ильхама Алиева, сохранившего и укрепившего монолитность правящей команды, дезавуировал все прогнозы и ожидания относительно вероятного раскола правящей элиты.

Затем идеологическая машина Керимли принялась противопоставлять элиты по геополитическому признаку, уверяя общественное мнение в конфронтации «западников» и «славянофилов» во власти. Наконец, большие надежды на раздор в правящей элите в свете громких арестов экс-министров Фархада Алиева и Али Инсанова, что по представлению теоретиков цветной революции должно было вызвать раскол в социальной базе власти, вновь не оправдались – персонифицированный характер азербайджанской власти консолидировал всю социальную базу вокруг лидера-президента…

Оппозиция осознавала, что без роста центробежных сил невозможно добиться изменения политического статус-кво. И на протяжении всего периода конфронтации, оппозиция делала особый акцент на тиражировании информаций о сложных взаимоотношениях среди первых лиц силовых ведомств страны. Агитки Керимли и Захида долго писали о подковерной борьбе бывшего министра внутренних дел Рамиля Усубова и начальника городской полиции Магеррама Алиева, противопоставляли экс-министра обороны Сафара Абиева начальнику Генштаба Наджемеддину Садыгову, утрировали борьбу двух ведомств – МВД и МНБ. Авторы информационных диверсий руководствовались главной задачей – показать, если не создать трещину в архитектуре власти.

Обратите внимание, та же методология идеологической борьбы применяется и сегодня. Ведь казалось бы, оппозиция была обязана поддержать долгожданные политические, социальные и экономические реформы. Борьба с коррупцией достигла точки апогея: в наручниках дают признательные показания коррумпированные главы районов, привлекают к уголовной ответственности высокопоставленных сотрудников министерств и ведомств, Генпрокуратура развернула карающую машину возмездия против чиновничьего беспредела, буквально каждый день Ильхам Алиев выступает с радикальными антикоррупционными заявлениями… По логике вещей, оппозиция просто обязана поддержать действия властей и призвать к углублению реформ. Ан нет! Революционные идеологи запускают новые инсинуации, представляя антикоррупционную борьбу новым витком внутривластной борьбы. Причем делают это столь неумело, убого, на уровне мелких склок и сплетен.

И все опять происходит в жалком и неприглядном формате низкопробных диалогов в красных квадратах. Внимание привлекают диалоги между Ганиматом Захидом и бывшим послом Азербайджана в ЕС, ныне оппозиционером в изгнании Арифом Мамедовым. Бывший посол – плохой трибун и оратор, долго подбирает нужные слова, картавит и шепелявит, а мысли всегда забегают впереди слов. По сей день не могу понять – как же столь необразованный и глупый человек представлял Азербайджан в ведущих европейских институтах на протяжении 10 лет!!! Подтрунивает над Мамедовым и сам Ганимат Захид. Ехидно и пренебрежительно просит его не задевать ногой стол, быть по-аккуратнее с экраном ноутбука, не отвлекаться на кухне. Откровенно признаться, разделяю чувства Захида, ведь без пренебрежения и издевательств трудно воспринимать ахинею экс-посла. Чувствуется, что у Арифа Мамедова нет никакой информации о раскладе сил и ситуации в правящей элите. Одни воспоминания и пересказы бесед с чиновниками пятнадцатилетней давности. Чего не скажешь о Ганимате Захиде.

Поразительно, но находясь во Франции, вдалеке от Азербайджана и гущи событий в нашей стране, французский изгнанник демонстрирует совершенную информированность и компетентность. Задаюсь вопросом – откуда Г.Захид все это знает? Слив? Но уж точно не догадки.

За несколько часов до увольнения генерала Яшара Алиева из МВД, Г.Захид анонсирует новые кадровые пертурбации. Причем, по моей информации, решение об увольнении генерала Я.Алиева принималось конфиденциально, и об этом знал узкий круг полномочных лиц.