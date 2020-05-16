Коронавирус проник в ереванский дом престарелых десятки больных
У более 40 представителей старшего поколения, проживающих в Норкском доме-интернате, и нескольких сотрудников учреждения обнаружена коронавирусная инфекция, сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.
«Это, конечно, крайне опасный очаг распространения заболевания, с учетом возраста пациентов и сопутствующих хронических заболеваний.
Уже двое суток на месте работают врачи медцентра «Св. Григорий Просветитель» для оценки состояния здоровья пациентов и осуществления контроля. С сегодняшнего дня их стали переводить в больницы», – сообщила она через Фейсбук.