В Китае признались, что скрывали реальные данные о коронавирусе

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки. Об этом он сказал в интервью CNN.

Возглавляя группу экспертов, отправленных для исследования вспышки, Чжун посетил Ухань еще 18 января. По прибытии он получил много звонков от врачей, которые предупреждали его, что ситуация в городе намного хуже официальной.

«В самом начале власти молчали, а потом я предположил, что, вероятно, большее число людей заражаются», — отметил эпидемиолог.

Чжун отметил, что он также заподозрил что-то неладное, когда число официально зарегистрированных случаев в Ухане оставалось на уровне 41 в течение 10 дней, несмотря на появление этой инфекций за рубежом.

«Я не верил этому результату, поэтому я продолжал спрашивать, а затем мне очень неохотно предоставляли информацию», — добавил он.