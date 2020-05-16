В ВОЗ рассказали о правильной утилизации медицинских масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как правильно утилизировать одноразовые медицинские маски. Как пишет «Интерфакс», она объяснила, что с ними нужно обращаться так же, как с обычными бытовыми отходами.

«Их надо утилизировать как бытовые отходы, они представляют опасность непосредственно, когда снимаются, но после какого-то времени — практически нет», — отметила представитель ВОЗ в России.

Она добавила, что данных о степени опасности одноразовых медицинских перчаток после их использования пока нет. «Масштабно никто не использовал перчатки, в главном использовались маски», — объяснила отсутствие исследований Вуйнович.