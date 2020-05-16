Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией. Такое мнение глава государства высказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает «Интерфакс».

По его словам, страна будет развиваться на базе самых современных технологий. Путин не исключил использование опыта других стран наравне с отечественными наработками. Глава государства добавил, что все направления — беспилотная техника, генетика, медицина, образование — будут той базой, на которой будет развиваться страна.

Президент заметил, что если власти хотят сохранить цивилизацию, то должны делать упор на будущее и развитие высоких технологий. «Мы действительно должны посмотреть на то, что делается в других странах мира, на их достижения, но никогда не забывать, что у нас есть очень хорошая собственная база», — сказал Путин, отметив, что если Россия не имела своей базы, то у страны не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.