Никас Сафронов порезал палец и получил 320 тысяч долларов

Российский художник Никас Сафронов порезал палец о консервную банку из-под шпрот, после чего тот воспалился. После трех операций и длительного лечения он получил 320 тысяч долларов от страховой компании. Об этом Сафронов рассказал в эфире программы «Секрет на миллион», опубликованной на YouTube.

По словам художника, он порезал палец уже после того, как выкинул пустую банку. Сафронов попытался утрамбовывать мусор в ведре, «чтобы вошло побольше», после чего повредил палец, который через некоторое время воспалился.

Художник уточнил, что палец спасли, однако кости не сошлись, из-за чего он больше не гнется. Сафронов отметил, что застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов. Он ежегодно платит за страховку около 23 тысяч долларов.