Нетаньяху о дальнейшей аннексии палестинских территорий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом он заявил на заседании кнессета, представляя сформированное им новое правительство, передает ТАСС.

По его словам, аннексия территорий соседнего государства станет «еще одной славной главой в истории сионизма».

«Вот правда: эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить на них израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма», — отметил политик.