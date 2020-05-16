Протестующие в Румынии требуют доказать существование коронавируса
Около 100 человек провели в субботу в румынской столице новую акцию протеста против принятых властями из-за пандемии коронавируса ограничительных мер, сообщает ТАСС.
Участники требовали доказательств существования коронавируса и достоверности публикуемых данных о случаях заражения и смертности.
Они утверждали, что ограничительные меры введены в нарушение Конституции, критиковали противоречивое законодательство и цензуру прессы.
Акция прошла в нарушение запрета на собрания групп более трех человек и правил защиты от вируса - участники были без масок и перчаток, не соблюдали социальную дистанцию.