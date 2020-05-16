Азербайджан неожиданно обыграл ЮАР в Dota 2

Федерация киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan и Mind Sports South Africa совместно организовали показательный матч по популярной игре Dota 2 между командами Азербайджана и ЮАР.

Встреча завершилась неожиданной, по мнению специалистов, победой сборной Азербайджана с общим счетом 2:0. Наша команда, капитаном которой является Азер Агазаде, набрала 41 очко против 17 у южноафриканцев. В этом матче в составе сборной Азербайджана также играли Али Алиев, Тофик Гусейнов, Кенан Мустафазаде и Сабир Керимов.

Одержав победу в тестовой игре, азербайджанские «дотисты» показали, что готовы выступать на международной арене.