В Азербайджане выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом, 71 человек вылечился и был выписан домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о смерти трех пациентов 1932, 1956 и 1965 г.р.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 3274 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2015 человек вылечились, 39 скончались, 1220 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 43 из них тяжелое, 58 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.