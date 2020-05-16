Кнессет проголосовал за состав нового правительства

Большинство членов израильского кнессета проголосовали за состав 35-го правительства Израиля, идет инаугурационная церемония.

В поддержку нового состава кабмина Израиля проголосовали 73 члена парламента, 46 выступили против. Трансляцию голосования вёл официальный телеканал израильского парламента.

В настоящий момент идёт инаугурационное заседание, в ходе которого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц, который после ротации заменит на посту главы правительства Нетаньяху, и депутаты клянутся хранить верность Израилю и добросовестно исполнять свою миссию.

Главой нового правительства до ротации будет Нетаньяху, после чего его сменит лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, который до ротации будет в должности "сменного" премьер-министра, а также министра обороны. Как сообщил в воскресенье Нетаньяху, ротация произойдёт 17 ноября 2021 года.