Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа

Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама. Как пишет Forbes, сведения якобы могут помешать ему переизбраться в ноябре на второй срок.

REvil получила данные, взломав базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка, возглавляемой юристом Алленом Грабмэном. 13 мая американская юридическая фирма Grubman Shire Meiselas & Sacks сообщила об кибератаке на свою базу данных. Согласно заявлению фирмы, злоумышленники добрались до информации о контрактах, условиях неразглашения, номеров телефонов, почтовых адресов, а также до частной корреспонденции. В общей сложности они овладели базой размером в 756 гигабайт. При этом в качестве доказательства содеянного хакеры выложили условия контракта певицы Мадонны за тур Madame X. Добрались они и до других знаменитостей.

На прошлой неделе хакеры потребовали 21 миллион долларов за эти документы. Грабмэн не стал вступать в разговор с хакерами, надеясь на то, что Федеральное бюро расследований классифицирует действия как акт международного терроризма. Позднее юристу поступили ссылки на зашифрованные файлы и пароли. Речь идет о 169 посланиях, отправленных по электронной почте. В них так или иначе упоминается Трамп. Однако, пишет ТАСС, с американским лидером фирма Грабмэна не связана и не вела с ним дел.

В то же время, по данным Forbes, в файлах нет ничего компрометирующего.