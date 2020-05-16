Во Франции провели церковную службу в автомобилях

Во Франции провели церковную службу в новом формате: из-за эпидемиологический ситуации прихожане находились в автомобилях. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал France 3, экспериментальное богослужение прошло в коммуне Шалон-ан-Шампань на востоке страны.

Официальный представитель епархии коммуны Флоран Массон обратил внимание на то, что при организации службы церковь не пыталась обойти какие-либо запреты. «Все было организовано по итогам обсуждений с префектом, который дал нам разрешение. Мы ничего не анонсировали, пока он не согласился. Был разработан четкий санитарный протокол и приняты меры безопасности, чтобы обеспечить законность мероприятия», — отметил Массон.

Всего на службу приехали около 220 автомобилей. В машине могли находиться только члены одной семьи, проживающие вместе, брать попутчиков на службу было запрещено. Служба транслировалась на радиочастоте, поэтому послушать ее могли не только собравшиеся на парковке у конгресс-центра «Капитоль» прихожане.