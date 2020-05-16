Австрия открыла границы с еще тремя странами

Австрия открыла пункты пропуска на границе с Чехией, Словакией и Венгрией. Ранее были сняты ограничения для приезжающих из Германии, Лихтенштейна и Швейцарии, сообщает АRА.

Уточняется, что на границах существует лишь выборочная проверка. В целом же в Австрию можно въезжать без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления на домашний карантин.

Однако до 31 мая в Австрия открыта только для поездок с рабочей целью, по уважительным семейным обстоятельствам, а также для ухода за животными без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления под домашний карантин.