Столкновения в Берлине

Пятеро сотрудников правоохранительных органов получили травмы на акциях протеста, связанных с ограничениями по коронавирусу, которые прошли в Берлине в субботу. Об этом сообщает полиция города в воскресенье.

На протяжении уже нескольких недель в разных городах Германии время от времени проходят акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В субботу в многочисленных демонстрациях в Берлине, как заявили РИА Новости в полиции города, участие приняли около тысячи человек.

"В целом более 300 человек были задержаны и были начаты соответствующие производства о нарушении общественного порядка и уголовные производства из-за нарушений распоряжений по ограничительным мерам в соответствии с законом об инфекционной защите. Помимо прочего, были выписаны штрафы за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, нападения с применением силы, оскорбления, нарушения закона о проведении общественных собраний, нарушения общественного порядка группой и телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции.