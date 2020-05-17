Жену президента Албании задержали на акции протеста

Жену президента Албании Монику Кримади задержали в Тиране на акции протеста против разрушения одной из основных достопримечательностей столицы - Национального театра, сообщает издание Albanian Daily News.

В 2018 году премьер-министр страны Эди Рама принял решение о сносе построенного в 1939 городского достояния в связи со слишком большими расходами на его поддержание. Рама намеревался построить на месте памятника новый театр. Это вызвало недовольство жителей столицы, дороживших зданием.

Утром в воскресенье жители окружили театр, выступая против его сноса. В числе демонстрантов оказалась жена президента Албании, член парламента и лидер Социалистической партии Моника Кримади. Поддерживая протестующих, она обратилась к прокуратуре страны с призывом арестовать полицейских, действующих против граждан. Позднее несколько демонстрантов, включая Кримади, были задержаны. Оставшимся не удалось помешать осуществлению намерений властей, и ранним утром воскресенья здание театра было разрушено.