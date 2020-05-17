Генпрокурор уволил всех помощников Комментарий пресс-службы
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев освободил от должности всех своих помощников - Намика Мамедова, Тогрула Мухтарова, Фарида Дадашова, Натика Эйвазова, Эльвина Баширли и Эльнура Эйвазова, сообщили местные СМИ.
Информацию об этом haqqin.az подтвердил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов. Глава пресс-службы отметил, что данное решение было принято в рамках проводимых кадровых реформ.
По его словам, освобождённые от должности помощники генпрокурора назначены на другие должности.
Эльдар Султанов добавил, что более подробная информация будет представлена позже.