В Португалии уже 29 тысяч заразившихся коронавирусом

Число случаев заражения COVID-19 в Португалии превысило 29 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки в стране умерли 15 человек, общее число жертв составило 1218 человек. Число выявленных случаев заражения достигло 29 036 человек, за последние 24 часа – 226 человек. Выздоровели 4636 человека.

С понедельника, 18 мая, Португалия перейдет ко второй фазе ослабления карантинных мер. Будут открыты рестораны, бары, кафе, террасы, музеи, небольшие магазины площадью до 44 квадратных метров – все при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции. Возобновят работу детские сады и школы (для учащихся 11 и 12-х классов) – при повышенных мерах санитарной безопасности и обязательном ношении масок. Родственники вновь смогут посещать своих близких в домах престарелых.