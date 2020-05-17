Высота волн на Каспии достигала 4,2 метра

В Баку, Сумгаите, Марази, Алтыагаче, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Набрани прошли дожди, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Скорость западного ветра в Нафталане, Нефтчале достигала 26 м/с, в Агстафе - 22 м/с, в Гёкчае - 21 м/с, в Зардабе, Бейлагане, Агдаме, Джафархане - 20 м/с, Имишли - 18 м/с, Сабирабаде - 17 м/с, на Абшеронском полуострове и в морском районе Абшерона: на Гум адасы - 26 м/с, в Сумгаите, Маштаге, на Чилов адасы - 22 м/с, в Баку - 20 м/с, на Нефтяных Камнях - 21 м/с.

Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волн достигла 4,2 м.