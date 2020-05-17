Мемориал Стейница: Шахрияр Мамедъяров остановился в шаге от первой тройки

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров по итогам 18 туров набрал 9 очков и занял 4-е место. Уверенную победу одержал норвежец Магнус Карлсен. У чемпиона мира 12 очков. На 2-м месте россиянин Даниил Дубов (10 очков). В первую тройку также вошел еще один российский гроссмейстер Петр Свидлер (9,5).

Шахрияр Мамедъяров, набрав 9 очков, опередил по дополнительным показателям китайца Бу Сянчжи и вьетнамца Ле Куанг Льема.

Всего в турнире принимали участие 10 шахматистов, которые сыграли в два круга. Ежедневно гроссмейстеры проводили по шесть туров. В первый игровой день Шахрияр сыграл вничью с Бу Сянчжи, затем уступил Даниилу Дубову и Магнусу Карлсену, после чего одержал три победы подряд – над Петром Свидлером, Ле Куанг Льемом и американцем Джеффри Сюном.