Мемориал Стейница: Шахрияр Мамедъяров остановился в шаге от первой тройки
Сегодня завершился шахматный онлайн блиц-турнир памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница, организованный ФИДЕ.
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров по итогам 18 туров набрал 9 очков и занял 4-е место. Уверенную победу одержал норвежец Магнус Карлсен. У чемпиона мира 12 очков. На 2-м месте россиянин Даниил Дубов (10 очков). В первую тройку также вошел еще один российский гроссмейстер Петр Свидлер (9,5).
Шахрияр Мамедъяров, набрав 9 очков, опередил по дополнительным показателям китайца Бу Сянчжи и вьетнамца Ле Куанг Льема.
Всего в турнире принимали участие 10 шахматистов, которые сыграли в два круга. Ежедневно гроссмейстеры проводили по шесть туров. В первый игровой день Шахрияр сыграл вничью с Бу Сянчжи, затем уступил Даниилу Дубову и Магнусу Карлсену, после чего одержал три победы подряд – над Петром Свидлером, Ле Куанг Льемом и американцем Джеффри Сюном.
Во второй игровой день наш шахматист победил испанца Антона Гуйара и снова одолел Бу Сянчжи, сыграл вничью с украинцем Антоном Коробовым, Дубовым и Карлсеном, а также уступил россиянину Александру Грищуку.
А сегодня, в заключительный день турнира, Мамедъяров сыграл неудачно, потерпев три поражения в шести партиях – от Свидлера, Коробова и Грищука. Единственную победу Шахрияр одержал сегодня над Ле Куанг Льемом, а с Сюном и Гуйаром сыграл вничью.
Общий призовой фонд турнира был равен 30 тысячам евро. Контроль времени составлял 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд после каждого хода.