В США мошенники похитили сотни миллионов долларов

В США группировка мошенников похитила сотни миллионов долларов, подделывая заявки на пособия по безработице в семи штатах страны, пишет The New York Times со ссылкой на Секретную службу страны и представителей органов власти на местах.

По информации издания, мошенники, пользуясь загруженностью госорганов во время пандемии, оформляли запросы на пособия от имени трудоустроенных людей. Преступники использовали личные данные, купленные у хакеров задолго до пандемии.

Сообщается, что идет расследование, но причастные лица пока не установлены. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

На прошлой неделе министерство труда США опубликовало статистику, согласно которой в апреле безработица достигла 14,7%. А ВВП страны в первом квартале 2020 года сократился на 4,8% впервые за шесть лет.