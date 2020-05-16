США не продвинулись в расследовании происхождения коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео высказался о ходе расследования истории появления коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию SiriusXM Patriot.

По словам Помпео, американская сторона не очень продвинулась в установлении источника появления инфекции. Он обвинил Китай в нежелании предоставить США информацию.

«Коммунистическая партия Китая неуклонно вводит в заблуждение и отказывается предоставлять информацию Западу. Мы неоднократно обращались с предложением помочь им определить, откуда произошел вирус», — заявил Помпео.