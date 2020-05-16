Аятолла Хаменеи: Войска США будут вынуждены покинуть Ирак и Сирию

Американцы откровенно заявляют, что их военные силы размещены в Сирии, потому что там есть нефть. Конечно, и в Сирии, и в Ираке они не останутся. Они должны покинуть эти страны, и их, без сомнения, заставят это сделать. Об этом, как передают иранские СМИ, заявил в воскресенье духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи.

По его словам, "несмотря на огромные средства, которые на протяжении многих лет американцы выделяли, чтобы создать себе положительный образ, сегодня США - страну и режим - ненавидит значительная часть мира".

Напомним, что ограниченный контингент ВС США находится на территории Сирии с 2015 года. В Ираке американские войска выполняют различные задачи с начала вооруженного конфликта в 2003 году.