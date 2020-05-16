Как сообщили haqqin.az в Управлении, проект будет реализован в сотрудничестве с немецкой компанией EKМ Global Consulting GmbH. (www.ekmgc.de) и стартапера по культурному наследию Сабины Зулаловой (sabinazulalova.com).

В 2020 году исполняется 20 лет со дня включения национального достояния азербайджанского народа - Ичеришехер вместе с Комплексом Дворца ширваншахов и Девичьей башней в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По этому случаю Музейный центр «Ичеришехер» дает старт новому проекту – сканированию объектов культурно-исторического наследия в Ичеришехер, первым из которых станет Девичья башня.

Программа World Heritage 3D Scanning — это визуализация и документирование архитектурно-исторического памятника, где создаются специальные файлы – цифровая архивация объекта культурного наследия. DWG файл - это трехмерный файл для любого трехмерного Software (программное обеспечение). При сканировании объект в полном размере сохраняется в цифровых носителях, которые могут применяться во время профессиональной реконструкции или восстановления этих памятников в связи с разрушениями и катаклизмами. Также впервые будет представлен 3D виртуальный тур 360 по Девичьей башне с пунктами информации на двух языках по всем этажам и визуализацией панорамного вида на город с вершины башни, а также линк для виртуального тура embed code, который можно разместить на собственном сайте.

Это первый проект такого формата, которым будет заложено начало цифрового архивирования всех достопримечательностей Азербайджана. В сфере менеджмента культурного наследия, в которой очень важна точность и профессиональная документация данных по объектам, наличие 3D сканирования играет исключительную роль. Эта функция создает более точные и детализированные данные о памятнике, поможет в будущих консервационных и реставрационных работах, а также окажет большое воздействие на дальнейшие археологические исследования.