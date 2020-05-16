Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 02:37

Финляндия, как и все страны в мире, задетые коронавирусом, регулярно публикует сведения о числе заболевших, выздоровевших и летальных исходах. С появлением эпидемии в стране были приняты меры по ограничению распространения Covid-19, в одно время был даже изолирован целый регион вокруг столицы Хельсинки. С начала пандемии количество заразившихся жителей этого северного государства составило 6 тысяч 286 человек. Об этом сообщил на днях главврач ведомства здравоохранения и социального развития Танели Пуумалайнен.

Он также с удовлетворением отметил, что темпы выздоровления опережают число новых заболевших. По данным специалиста, избавились от болезни ни много, ни мало, а около 5 тысяч человек. Зафиксировано уменьшение числа летальных исходов. Потому власти страны снимают некоторые ограничения, введенные два месяца назад, хотя предупреждают жителей о необходимости не расслабляться, соблюдать социальное дистанцирование. Продлены ограничения на перемещения в общественном пространстве для людей старше 70 лет без особой на то необходимости. Также по-прежнему запрещены визиты в дома престарелых. Премьер-министр Санна Марин при этом в своем выступлении на утренней пресс-конференции сказала, что пожилые люди могут сами решать, как следовать рекомендациям по режиму самоизоляции. По ее словам, «если желание встретиться с внуками пересиливает желание обезопасить себя, то встречи возможны». Премьер также подчеркнула, что эпидемия может стихнуть летом, но вернуться осенью. Она отметила, что многое в ситуации с коронавирусом еще неизвестно. Надо сказать, что коронавирусные ограничения, касающиеся пожилых, разделили финнов на два лагеря. Те, кто значительно моложе, считают эти меры правильными, а те, кто ближе по возрасту к сениорам, возмущены неравенством в правах.