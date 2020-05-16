Финляндия идет на поправку… Но не спешит с отменой карантина наша корреспонденция
Финляндия, как и все страны в мире, задетые коронавирусом, регулярно публикует сведения о числе заболевших, выздоровевших и летальных исходах. С появлением эпидемии в стране были приняты меры по ограничению распространения Covid-19, в одно время был даже изолирован целый регион вокруг столицы Хельсинки.
С начала пандемии количество заразившихся жителей этого северного государства составило 6 тысяч 286 человек. Об этом сообщил на днях главврач ведомства здравоохранения и социального развития Танели Пуумалайнен.
Он также с удовлетворением отметил, что темпы выздоровления опережают число новых заболевших. По данным специалиста, избавились от болезни ни много, ни мало, а около 5 тысяч человек. Зафиксировано уменьшение числа летальных исходов.
Потому власти страны снимают некоторые ограничения, введенные два месяца назад, хотя предупреждают жителей о необходимости не расслабляться, соблюдать социальное дистанцирование. Продлены ограничения на перемещения в общественном пространстве для людей старше 70 лет без особой на то необходимости. Также по-прежнему запрещены визиты в дома престарелых.
Премьер-министр Санна Марин при этом в своем выступлении на утренней пресс-конференции сказала, что пожилые люди могут сами решать, как следовать рекомендациям по режиму самоизоляции. По ее словам, «если желание встретиться с внуками пересиливает желание обезопасить себя, то встречи возможны». Премьер также подчеркнула, что эпидемия может стихнуть летом, но вернуться осенью. Она отметила, что многое в ситуации с коронавирусом еще неизвестно.
Надо сказать, что коронавирусные ограничения, касающиеся пожилых, разделили финнов на два лагеря. Те, кто значительно моложе, считают эти меры правильными, а те, кто ближе по возрасту к сениорам, возмущены неравенством в правах.
Бизнес в Финляндии, как и в соседних странах Балтии, в Центральной Европе вынужден подстраиваться под ситуацию. Многие кафе и рестораны до сих пор еще, несмотря на послабления, работают «на вынос».
В Тампере в одном из центральных парков хозяин близлежащего ресторана Сами Лаппалайнен нашел оригинальный выход. Поставил под зеленеющими деревьями столики со стульями, соблюдая социальную дистанцию между ними. Так как ресторан закрыт, а блюда и напитки продаются на вынос, он предлагает столы и стулья напрокат и отдыхать и перекусывать на свежем воздухе. Размещаться за столиками разрешено только по двое, а количество столиков всего 10. Видно, находка ресторатора пользуется спросом — почти все они заняты.
Официально террасы перед ресторанами в Финляндии все еще не разрешены. Потому полиция заинтересовалась идеей владельца заведения. Но после его логичных разъяснений заявила, что к нему нет претензий. К тому же услуга предоставляется только до 9 вечера, а за чистотой следят сотрудники ресторана — если есть мусор, они убирают.
Отдохнуть в этом парке, подышать чистым весенним воздухом, сидя на стуле (скамеек тут нет), решают и жители соседних домов — они выносят складные стулья, наслаждаются погожим днем, общаются между собой, приносят с собой бутерброды, кофе. Инициатива горожан по душе и С.Лаппалайнену: он рад оживлению жизни в парке.
Границы Страны Суоми пока что закрыты. Хотя уже приезжают сезонные рабочие из-за границ Шенгена. Министр внутренних дел Мария Охисало заявила, что главное сейчас, как и всегда, здоровье граждан. Потому правительство будет следовать рекомендациям Еврокомиссии, следить за эпидемиологической ситуацией в других странах и действовать в соответствии с этим. Глядя на опыт стран Балтии, только что открывших границы между собой, вероятно, Финляндия, имея общую границу с Эстонией, вскоре присоединится к ним.
По данным на сегодня, финские границы «на замке» до 14 июня.