Айдын Керимов, отдел политики 02:50

Главный следственный комитет Армении продолжает работать по уголовным делам в связи с многочисленными злоупотреблениями и хищениями на «Южно-Кавказской железной дороге» (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги»). Причем в ходе разбирательства все четче прорисовывается политический подтекст этих дел. Расследование, затронувшее не только крупнейшую компанию, но и некоторым образом ее администрацию в России, вызывает пристальное внимание и определенную реакцию в Москве. Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тоже вышел на эту тему, причем связав ее с ценой на импортируемый в Армению российский газ. Российский министр ясно дал понять, что если в Ереване хотят снижения стоимости его поставок, то «должны пересмотреть политику уголовного преследования компаний с российским капиталом, работающих в Армении». В частности, указал он, это следует предпринять в отношении «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД).

Москва даже предложила Еревану создать совместную следственную группу для изучения уголовных дел, возбужденных по факту злоупотреблений на ЮКЖД, но, как пишет газета «Грапарак», армянская сторона это отвергла. В то же время издание сообщает, что Следственный комитет страны продолжает выявлять факты злонамеренного уклонения от уплаты налогов, злоупотребления своими полномочиями, присвоения в особо крупных размерах со стороны ответственных сотрудников ЗАО ЮКЖД. «Проводится полное, объективное и всестороннее расследование для выяснения круга лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям и нарушениям, правовой оценке их деяний и восстановлению причиненного ущерба». Что же касается заявления С.Лаврова, то, по мнению армянских экспертов, глава МИД России фактически направляет Еревану четкий сигнал, в котором прямым текстом предлагает «бартер» – снижение цены на газ в обмен на прекращение уголовных дел, возбуждённых против российских компаний. Но пока со стороны армянских государственных структур официальной реакции на это «предложение» не последовало. Хотя вице-премьер Мгер Григорян все-таки заметил, что «правительство не потерпит, чтобы, исходя из каких-либо обстоятельств, какая-либо компания, в том числе и иностранная, оказалась вне рамок закона». Но конкретно ЮКЖД и ее «материнскую» РЖД не назвал…