Четкий сигнал Лаврова Еревану наш обзор
Главный следственный комитет Армении продолжает работать по уголовным делам в связи с многочисленными злоупотреблениями и хищениями на «Южно-Кавказской железной дороге» (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги»). Причем в ходе разбирательства все четче прорисовывается политический подтекст этих дел.
Расследование, затронувшее не только крупнейшую компанию, но и некоторым образом ее администрацию в России, вызывает пристальное внимание и определенную реакцию в Москве. Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тоже вышел на эту тему, причем связав ее с ценой на импортируемый в Армению российский газ. Российский министр ясно дал понять, что если в Ереване хотят снижения стоимости его поставок, то «должны пересмотреть политику уголовного преследования компаний с российским капиталом, работающих в Армении». В частности, указал он, это следует предпринять в отношении «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД).
Москва даже предложила Еревану создать совместную следственную группу для изучения уголовных дел, возбужденных по факту злоупотреблений на ЮКЖД, но, как пишет газета «Грапарак», армянская сторона это отвергла.
В то же время издание сообщает, что Следственный комитет страны продолжает выявлять факты злонамеренного уклонения от уплаты налогов, злоупотребления своими полномочиями, присвоения в особо крупных размерах со стороны ответственных сотрудников ЗАО ЮКЖД. «Проводится полное, объективное и всестороннее расследование для выяснения круга лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям и нарушениям, правовой оценке их деяний и восстановлению причиненного ущерба».
Что же касается заявления С.Лаврова, то, по мнению армянских экспертов, глава МИД России фактически направляет Еревану четкий сигнал, в котором прямым текстом предлагает «бартер» – снижение цены на газ в обмен на прекращение уголовных дел, возбуждённых против российских компаний.
Но пока со стороны армянских государственных структур официальной реакции на это «предложение» не последовало. Хотя вице-премьер Мгер Григорян все-таки заметил, что «правительство не потерпит, чтобы, исходя из каких-либо обстоятельств, какая-либо компания, в том числе и иностранная, оказалась вне рамок закона». Но конкретно ЮКЖД и ее «материнскую» РЖД не назвал…
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД. В августе 2018 года в офисе компании провели обыски по подозрению в неуплате налогов. В ЮКЖД рассказывали, что силовики конфисковали ее документацию. Премьер-министр страны Никол Пашинян тогда говорил, что вокруг компании «происходят некоторые юридические процессы», но призывал «не делать трагедию».
До поры до времени российские власти никак на это не реагировали. Разве что торговый представитель России в Ереване Андрей Бабко призвал армянские власти бережнее относиться к зарубежным инвесторам. «Простите, но скоро все инвесторы разбегутся, если так к ним относиться», - сказал он.
В то же время, как считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов, отношения Москвы и Еревана переживают сегодня кризис и в политической, и в экономической сфере. И это понятно - Москве не нравится, что Ереван стал больше посматривать на Запад. «Пашинян постоянно делает заявления о том, что инвестиционный климат улучшается, но никаких доказательств этому мы просто не видим. Крупный бизнес в Армению не идет. По экономическому положению республики появляется все больше вопросов», – отмечает российский эксперт.
Однако армянский политолог Рубен Меграбян в интервью армянскому Первому, назвал реакцию российской стороны на ЮКЖД «полностью политической с целью шантажировать Армению». «Я неоднократно говорил, что и «Газпром», и «Российские железные дороги» – это не корпорации. Это организованные преступные группировки в упаковках бизнеса. Если они угрожают, что уйдут из Армении, расторгнут какой-то договор, то чем раньше они уйдут и чем быстрее это сделают, тем лучше», – сказал Меграбян.
Очевидно, что армянская и российская стороны по-разному понимают действительность, и заявление Лаврова совершенно не означает «взаимопонимание на самом высоком политическом уровне», как о том многократно объявлял премьер Пашинян. Происходящее, напротив, означает, что стратегический союзник Армении уже прямым текстом выражает свое недовольство и адресует его прежде всего армянской общественности, понимая, что достичь взаимопонимания с властями становится все труднее.