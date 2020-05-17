Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 10,16%, до 32,52 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI, которые истекают 19 мая, - на 10,98%, до 32,66 доллара.

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Котировки нефти ускорили рост на фоне надежд на восстановление равновесия спроса и предложения на рынке.

Как сообщает Интерфакс, июльские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $2,11 (6,49%), до $34,61 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времеи дорожали в Нью-Йорке на $2,84 (9,65%) - до $32,27 за баррель.