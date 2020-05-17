Цены на нефть взлетели обновлено 19:21
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.
Согласно информации, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель, передает РИА Новости.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 10,16%, до 32,52 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI, которые истекают 19 мая, - на 10,98%, до 32,66 доллара.
* * *
Котировки нефти ускорили рост на фоне надежд на восстановление равновесия спроса и предложения на рынке.
Как сообщает Интерфакс, июльские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $2,11 (6,49%), до $34,61 за баррель.
Июньские фьючерсы на WTI к этому времеи дорожали в Нью-Йорке на $2,84 (9,65%) - до $32,27 за баррель.
* * * 09:21
Цена фьючерса на нефть Brent преодолела отметку $33 за баррель - впервые более чем за месяц. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, цена июльского фьючерса на нефть этой марки на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,15%, достигнув до $33,85 за баррель, пишет ТАСС.
В последний раз котировки превышали $33 за баррель 13 апреля текущего года.
Стоимость фьючерса на легкую нефть WTI повысилась на 4,54%, до $30,86 за баррель.