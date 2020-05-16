Глава ФРС: ВВП США может сократиться на 20-30%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы - достичь 20-25%, передает ТАСС.

"Цифры будут очень большими. Трудно сказал точно, я бы не хотел делать предположений. Это вполне может быть в районе 20 или 30 процентов", - сказал Пауэлл о возможных параметрах снижения ВВП, согласившись также и с тем, что уровень безработицы может достичь 20-25%.

При этом, по мнению главы ФРС, нынешнею ситуацию не стоит называть Второй Великой депрессией.

"Есть некоторые очень фундаментальные различия. Во-первых, причина - у нас была очень здоровая экономика два месяца назад. Это внешнее событие, по сути, это стихийное бедствие. В 1920-х годах, когда случился крах и все такое, финансовая система провалилась. Здесь наша финансовая система сильна и способна выдержать это", - сказал он. "Это будет очень резкий спад, но этот спад должен быть гораздо более коротким чем то, что у вас ассоциируется с 1930-ми годами", - убежден Пауэлл.