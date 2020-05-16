Работников "Азерпочт" задержали за кражу

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Гарадагского РУП, задержаны сотрудники отделения почты №81 в поселке Алят ООО "Азерпочт", принадлежащего Министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, по подозрению в совершении кражи денежных средств.

Как сообщает Report, в ходе внутреннего аудита, проведенного на почте в мае, выяснилась недостача в 16 тысяч долларов США и 28 тысяч манатов. В связи с этим "Азерпочт" обратилось в правоохранительные органы.

В отношении задержанных С.Алекперовой, Г.Тагиевой и Т.Велиевой по заведенному уголовному делу продолжаются оперативно-розыскные, следственные мероприятия.