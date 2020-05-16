Во Вьетнаме за 32 дня не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает государственное новостное агентство Вьетнама VNA со ссылкой на Национальный комитет по борьбе с пандемией.

"18 мая – тридцать второй день подряд без новых заражений коронавирусной инфекцией внутри страны", - цитрует РИА Новости сообщение агентства.

"Общее количество заболевших во Вьетнаме с начала пандемии составляет 320 человек, из них 180 заразились за границей, а не на территории Вьетнама", - отмечает VNA, напоминая, что за время пандемии в стране не было зарегистрировано ни одной смерти и полностью выздоровели от инфекции 260 человек.