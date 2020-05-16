Рекордный всплеск заражения COVID-19 в Армении
В Армении за прошедшие сутки выявлен 351 новый случай заражения COVID-19, всего 4 823 инфицированных коронавирусом, сообщает Sputnik Армения.
Отмечается, что от осложнений коронавируса умер 61 человек.
С 18 мая в Армении заработал общественный транспорт, пассажиры обязательно должны быть в масках и перчатках. Открылись и торговые центры, моллы, отменен также запрет на работу объектов общепита, которым до этого разрешалось работать только на открытом воздухе.