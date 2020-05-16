В Казахстане начали испытания собственной вакцины от коронавируса
Казахстанские ученые начали доклинические испытания инактивированной вакцины собственной разработки против нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики.
Согласно информации, вакцина разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Ее создали на основе штамма, полученного от заболевших на территории Казахстана.
"Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования", - цитирует ТАСС сообщение министерства.
"Теперь ученым института предстоит провести ряд доклинических и клинических испытаний. Таким образом, Казахстан официально вошел в число разработчиков вакцин против COVID-19", - сказали в министерстве.
В Казахстане общее число инфицированных коронавирусом в настоящее время достигло 6 440. Выздоровели 3 256 пациентов, 34 человека умерли.