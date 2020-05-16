В Грузии выявлен 701 случай COVID-19

В Грузии выявили 701 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает РИА Новости.

С начала эпидемии в стране умерли 12 человек с положительным тестом на коронавирус.

Общее число выздоровевших в республике составляет 432.

В настоящее время в режиме карантина находятся 3890 пациентов, под медицинским наблюдением - 357, граждане Грузии, доставленные из-за границы — три человека.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00.