Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:41

«Черным вторником» был назван в Афганистане день 12 мая нынешнего года, когда страну потрясли два резонансных теракта – нападение на роддом в Кабуле и атака похоронной процессии в провинции Нангархар. В роддоме, расположенном в шиитском квартале афганской столицы Дашт-и-Барчи, три террориста, переодетых в полицейскую форму, убили 24 человека, среди которых роженицы, новорожденные младенцы и медсестры. Эти нелюди просто шли по палатам и стреляли, особо не целясь.

Афганский спецназ спас свыше ста человек, вывел в безопасное место врачей и пациентов, вынес детей и уничтожил нападавших, но свое черное дело они сделали: от родильного дома до кладбища за одни сутки – таким был короткий жизненный путь для нескольких новорожденных граждан Афганистана, еще утром впервые открывших глаза солнцу… В те часы, когда внимание всей страны было приковано к Дашт-и-Барчи, в провинции Нангархар еще один террорист нацепил на себя «пояс смертника» и отправился на похороны главного провинциального полицейского, скончавшегося в возрасте 59 лет в результате сердечного приступа. И когда люди собрались произносить молитву – он пробрался в самую гущу народа и произвел самоподрыв, в результате которого 25 человек были убиты, еще 68 – ранены, а покойный получил еще и порцию шрапнели… Первой версией официальных кабульских властей на эти даже для Афганистана беспрецедентные преступления была «рука Талибана», о чем на следующий день и объявил Ашраф Гани, пригрозив талибам массированными ударами и беспощадным возмездием. И без того находящийся в полупарализованном состоянии процесс внутриафганского урегулирования оказался на грани окончательного впадения в кому. Но тут вмешался Вашингтон, а за ним и Москва, заявившие, что по данным, которыми они располагают, виновными в произошедшем являются боевики «Исламского государства в Афганистане», известного также как «велаят Хорасан».

«Наместник» Зия-уль Хак, он же – «шейх Абу Омар Хорасани», был захвачен в результате спецоперации афганской разведки 5-го или 6-го мая. Вместе со своим «помощником по международным связям» доктором Сахибом и «начальником разведки велаята» Абу Али. Имена у всей троицы, понятно, вымышленные, но вот фигуры эти вполне реальные. Стоит напомнить, что месяцем ранее, 4 апреля 2020 года, разведывательное управление Афганистана объявило об аресте под Кандагаром Абдуллы Оракзая, он же – Аслам Фаруки, наряду с Омаром Хорасания являющимся лидером местного велаята ИГ. В результате действий афганской разведки, которую «ставили на крыло» и американцы, и индийцы, и даже выходцы из ХАДа, службы госбезопасности времен просоветского правительства Кармаля и Наджибуллы в Кабуле, велаяту Хорасан был нанесен существенный удар, местью за который со стороны боевиков и стал «черный вторник». Но означает ли ликвидация верхушки конец истории для филиала «Исламского государства» в Афганистане? Боюсь, что нет. Да, командный центр велаята и основные его лидеры захвачены, либо ликвидированы. Главная база, что находилась в провинции Нангархар – разгромлена. Часть боевиков в составе мелких групп перебралась в другие районы Афганистана, кто-то вообще подался в Пакистан – но, как и в Ираке, как и в Сирии, осталось дееспособное и активное подполье. Которому вполне по силам организовать и мартовскую атаку на храм сикхов в Кабуле, в результате которой погибло свыше 50 человек, и нападение на роддом в афганской столице – не говоря уже о подрыве «живых бомб» в провинциях страны. С 2014 года, когда черный флаг Даеш взвился над Афганистаном, а на верность тогдашнему эмиру аль-Багдади присягнуло сразу несколько местных группировок – для демонстрации серьезности своих намерений на камеру казнив 12 командиров небольших отрядов Талибана - велаят Хорасан вобрал в себя все самые радикальные элементы афганской гражданской войны, продолжающейся более сорока лет. Экс-талибы, которым нынешнее руководство движения кажется недостаточно правильным и правоверным, иностранные группировки от уйгурских сепаратистов до представителей Исламского движения Узбекистана - чужие всем в этой стране, откровенные бандиты и грабители, которым исламистские лозунги нужны для прикрытия бандитизма, разбоя и поборов с местного населения – таким выглядит социальное ядро местного филиала ИГ. Многим из них просто нравится убивать, грабить, насиловать, а высокие слова о «Халифате», «джихаде» и прочем – все это пустое…

И сейчас их главная цель – не дать состояться внутриафганскому мирному диалогу. Поскольку, что для всего Афганистана мир – для них будет означать смерть, причем в самом прямом смысле этого слова. Ведь первое, что делается по окончании гражданской войны – физическая зачистка «отморозков», которым нет места в политическом процессе и строительстве мирной жизни, они в это не умеют. К лету 2019, по мнению специалистов, в распоряжении велаята Хорасан было от 2500 до 4000 бойцов. За четыре года им удалось взять под контроль достаточно серьезного размера территорию в провинциях Нангархар и Кунар. А также – расположенные здесь месторождения драгоценных камней и контрабандные тропы, ведущие в Пакистан. Что и составило экономическую базу экономики велаята, поскольку от центральных органов управления Даеш он получил не так уж и много, да и то – лишь на первых порах. Выход на самоокупаемость, освоение местных «ресурсов» – вот главный принцип работы центра «Исламского государства» со своими филиалами по всему миру, принцип, который неукоснительно соблюдается от Африки до Юго-Восточной Азии. Велаят Хорасан – не исключение. Нелегальная добыча и продажа в Пакистане драгоценных и полудрагоценных камней, поборы с контрабандистов за право «пользоваться проходами», сбор «налогов» с населения, торговцев и владельцев местных мастерских в районах, где действуют их отряды, похищение людей с целью получения выкупа. Вот далеко не полный перечень доходов местного филиала ИГ. Потеря верхушки для велаята не такая уж и большая проблема, найдутся, а вероятнее всего, судя по терактам «черного вторника», уже нашлись новые лидеры и командиры. Что вполне ожидаемо, ведь «было бы болото – черти напрыгают».