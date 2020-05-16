«Ты меня сперва накорми, напои, а потом спрашивай»
«Ты, бабушка, сначала напои, накорми дорожного человека, а потом уж и спрашивай», — говорил в сказке Алексея Толстого Иван Бабе-яге, и был совершенно прав. Когда мы голодны, мозг функционирует в аварийном режиме: ему остро не хватает питания, и выполнять сложные задачи он не способен. Основным топливом для мозга, в отличие от других органов, служит исключительно глюкоза, которую организм добывает из съеденной нами пищи.
Отвечая на вопрос о необходимости сахара мозгу, можно утвердительно сказать: сахар — нет. Глюкоза — да!
Но давайте разбираться. Единственным топливом для нашего мозга является глюкоза. Ничего другого, кроме как глюкозу, мозг не кушает. И аппетит его далеко не скромный: составляя всего 2% от массы тела, мозг потребляет около 20% всех съедаемых калорий.
Ежедневно мозгу требуется около 120 граммов глюкозы, что равняется 420 ккал (на заметку всем жестко худеющим). Глюкозу мозг получает из пищи. И так как в мозгу нет запасных складов для хранения этой самой глюкозы, ее приток должен быть постоянным! Итак, лучше всего мозг работает на глюкозе и уязвим, если ее не хватает. Любой перебой со снабжением глюкозой немедленно отражается на умственной деятельности, что ведет к моментальной потере сознания в ситуации жесткой гипогликемии (резкого падения уровня сахара в крови).
Неважно, сколько диетологов, врачей или журналистов будут убеждать вас в том, что углеводы — яд, помните, что мозг все равно потребляет глюкозу, а глюкоза — это углевод. Но стоп! Не спешите набрасываться на торты и шоколад!
Но где ее взять без сахара? Проблема в том, что обычно люди, думая об углеводах, представляют так называемые белые продукты: сахар, хлеб, пасту и разную выпечку. Но это не лучшие источники глюкозы. Чтобы обеспечить непрерывность «глюкозного потока», есть более подходящие нам варианты.
Богатые глюкозой продукты, расположенные по содержанию в них глюкозы
|
продукт
|
Глюкоза ( г на 100 г продукта )
|
Общий сахар ( г на 100 г продукта )
|
Глюкоза %
|
Зеленый лук
|
1.4
|
1.6
|
88
|
Виноград
|
6.6
|
16.4
|
40
|
Курага
|
20.3
|
38.9
|
52
|
Киви
|
5.0
|
10.5
|
48
|
Красная свекла
|
4.0
|
13
|
31
Отсюда возникает новый вопрос: сколько глюкозы нам нужно?
Говоря языком науки, мозг сжигает около 32-64 мкмоль глюкозы на 100 г ткани в минуту. То есть чтобы оставаться здоровым и активным, мозгу взрослого человека необходимо 62-120 г глюкозы в сутки. У кого-то этот показатель немного выше, у кого-то ниже — в зависимости от индивидуальных особенностей.
62 г глюкозы — это много? Нет. Это меньше 250 ккал в день. Очень важно, чтобы это была именно глюкоза, а не любой сахар.
Будьте здоровы!