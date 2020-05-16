«Ты меня сперва накорми, напои, а потом спрашивай»

Отвечая на вопрос о необходимости сахара мозгу, можно утвердительно сказать: сахар — нет. Глюкоза — да!

«Ты, бабушка, сначала напои, накорми дорожного человека, а потом уж и спрашивай», — говорил в сказке Алексея Толстого Иван Бабе-яге, и был совершенно прав. Когда мы голодны, мозг функционирует в аварийном режиме: ему остро не хватает питания, и выполнять сложные задачи он не способен. Основным топливом для мозга, в отличие от других органов, служит исключительно глюкоза, которую организм добывает из съеденной нами пищи.

Но давайте разбираться. Единственным топливом для нашего мозга является глюкоза. Ничего другого, кроме как глюкозу, мозг не кушает. И аппетит его далеко не скромный: составляя всего 2% от массы тела, мозг потребляет около 20% всех съедаемых калорий.

Ежедневно мозгу требуется около 120 граммов глюкозы, что равняется 420 ккал (на заметку всем жестко худеющим). Глюкозу мозг получает из пищи. И так как в мозгу нет запасных складов для хранения этой самой глюкозы, ее приток должен быть постоянным! Итак, лучше всего мозг работает на глюкозе и уязвим, если ее не хватает. Любой перебой со снабжением глюкозой немедленно отражается на умственной деятельности, что ведет к моментальной потере сознания в ситуации жесткой гипогликемии (резкого падения уровня сахара в крови).

Неважно, сколько диетологов, врачей или журналистов будут убеждать вас в том, что углеводы — яд, помните, что мозг все равно потребляет глюкозу, а глюкоза — это углевод. Но стоп! Не спешите набрасываться на торты и шоколад!

Но где ее взять без сахара? Проблема в том, что обычно люди, думая об углеводах, представляют так называемые белые продукты: сахар, хлеб, пасту и разную выпечку. Но это не лучшие источники глюкозы. Чтобы обеспечить непрерывность «глюкозного потока», есть более подходящие нам варианты.

Богатые глюкозой продукты, расположенные по содержанию в них глюкозы

продукт Глюкоза ( г на 100 г продукта ) Общий сахар ( г на 100 г продукта ) Глюкоза % Зеленый лук 1.4 1.6 88 Виноград 6.6 16.4 40 Курага 20.3 38.9 52 Киви 5.0 10.5 48 Красная свекла 4.0 13 31

Отсюда возникает новый вопрос: сколько глюкозы нам нужно?

Говоря языком науки, мозг сжигает около 32-64 мкмоль глюкозы на 100 г ткани в минуту. То есть чтобы оставаться здоровым и активным, мозгу взрослого человека необходимо 62-120 г глюкозы в сутки. У кого-то этот показатель немного выше, у кого-то ниже — в зависимости от индивидуальных особенностей.

62 г глюкозы — это много? Нет. Это меньше 250 ккал в день. Очень важно, чтобы это была именно глюкоза, а не любой сахар.

Будьте здоровы!