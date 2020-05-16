Парламент Ирана принял закон о противодействии Израилю

Закон в числе прочего предполагает создание министерством иностранных дел республики виртуального посольства в Иерусалиме, который признается иранской стороной столицей Палестины. Эта мера должна быть реализована в течение шести месяцев с момента ратификации закона.

Меджлис (парламент) Ирана в понедельник проголосовал за законопроект о противодействии Израилю. Об этом сообщает агентство IRNA.

Он также запрещает транзит израильских товаров через территорию Ирана. При этом иранские власти обязаны оказывать помощь другим народам и государствам для "освобождения" Иерусалима.

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

30 января духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи предложил свой план по урегулированию палестинской проблемы. Он предполагает дать право всем палестинцам вернуться на свои исконные территории. После этого предлагается провести референдум среди населения Палестины, чтобы сформировать политический строй, за который выскажутся большинство жителей.