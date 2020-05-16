В Ливии у Хафтара отбили стратегически важную авиабазу

Стратегически важная авиабаза «Ватийе» на западе Ливии, долгие годы использовавшаяся сторонниками Халифы Хафтара в качестве плацдарма для ударов по столице Триполи, перешла сегодня под контроль признанного ООН правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на командующего западным флангом сил ПНС Ливии Усаму Джувейли.

Отмечается, что операция по освобождению авиабазы «Ватийе» была начата 5 мая. В ходе боевых действий за контроль над авиабазой были уничтожены десятки наемников, большое число техники и вооружения.