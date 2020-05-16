Германия тоже постепенно «открывается» для иностранцев. Министр иностранных дел этой страны - «локомотива» ЕС — Хайко Маас выступил с заявлением во время субботней встречи с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном.

Греция собирается открывать пляжи, к подобным шагам готовится и Италия. Обещает открыть для иностранцев туристический сезон и член «Восточного партнерства» Грузия, которую многие ставят в пример успешного противостояния коронавирусу.

В Евросоюзе пошел процесс ослабления ограничений не только внутри стран-членов, но и по внешним их границам между собой. Вслед за странами Балтии рассматривают такие шаги и другие правительства.

- В ближайшие дни мы прекращаем пограничный контроль на границе с Данией, а с 15 июня не будет долгой проверки документов на границах Германии с Францией, Австрией и Швейцарией.

Что интересно, политики встретились в весьма символичном месте — на мосту через реку Мозель, соединяющем города - Перль (немецкая область Саар) и Шенген на стороне Люксембурга. Поводом было восстановление свободного передвижения между двумя странами. Об этом сообщило издание Dorzeczy.

- Я бы пожелал, чтобы в предсказуемом времени были отменены пограничные процедуры, которые осуществляют наши польские и чешские друзья, - сказал шеф немецкой дипломатии. - Сутью Европы является свобода передвижения. С закрытием границ европейцы перестают ее воспринимать, - подчеркнул Х. Маас.

Политик добавил, что целью является возврат к Европе «такой, какой она была». Однако, по его мнению, неизвестно, когда все вернется в норму. - Если ситуация ухудшится, то я допускаю, что придется опять отступать.

Надо сказать, что за патетическим призывом министра к Польше и Чехии открыть границы стоит вполне прагматическая цель — возможность беспрепятственного перемещения рабочей силы с востока на запад континента.

Уже вот как месяц назад главы пограничных с Польшей земель Германии обращались с таким же призывом в властям в Варшаве: владельцы местных сельскохозяйственных плантаций остро нуждаются в рабочей силе из Польши. Не заняты и рабочие места в других отраслях, которые до коронавируса заполнялись поляками. Однако польские власти не ответили на обращения немецких коллег.

До сих пор польское правительство, занятое борьбой с Covid-19 в стране и параллельно - политическими стычками с оппозицией, не реагировало на отчаянные просьбы немцев. Возможно, что теперь, после выхода вопроса на уровень влиятельного министра иностранных дел Германии Варшава услышит призыв, и границы на западе станут «прозрачными», прежде всего, для поляков. Которые, кстати, зарабатывают на немецкой земле за сезон гораздо больше, чем у себя дома.