Таджикистан лидирует по количеству смертей от коронавируса в Центральной Азии
В Таджикистане за прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека, общее число умерших от COVID-19 достигло 39-ти, сообщает Sputnik Таджикистан.
Таким образом, эта страна вышла на первое место в Центральной Азии по числу летальных исходов от «короны». Первый случай заболевания коронавирусом в Таджикистане был официально зарегистрирован лишь 30 апреля, однако к сегодняшнему дню их число превысило 1,5 тысячи.
При этом в Казахстане умерли 34 человека, в Киргизии — 14, а в самой населенной стране ЦА Узбекистане — лишь 11 летальных исходов. В Туркмении по-прежнему отрицают, что в республике есть заболевшие коронавирусом.