Армянские олигархи подставили генпрокурора Швейцарии

20 мая в Швейцарии впервые за историю страны с многовековой парламентской традицией состоится слушание в парламентской Судебной комиссии по объявлению импичмента прокурору Конфедерации (глава прокуратуры Швейцарской Конфедерации, аналог нашего генпрокурора) Михаэлю Лауберу. Обвинения могут привести к досрочной и позорной отставке, если их поддержит парламент.

Лишиться своей должности Лаубер может из-за неофициальных контактов своего подчиненного — «эксперта по России» с бывшим замгенпрокурора России Сааком Карапетяном (погибшим в авиакатастрофе) и скандально известным адвокатом Натальей Весельницкой, которую допрашивали в связи с возможным вмешательством России в американские выборы, сообщает «Новая газета».

Контакты были по делам погибшего российского адвоката Сергея Магнитского, бывшего министра Елены Скрынник, сына бывшего генпрокурора Чайки, а также по уголовным делам, связанным с возможными взятками в ФИФА. Все дела после контактов прокуратура Швейцарии развалила.

Контакты включали и охоту на медведя и кабанов, которая проходила в охотничьих угодьях в Ярославской области, принадлежащих армянину-«олигарху», депутату областной думы Тиграну Казаряну.

Казарян сделал свое состояние, работая с миллиардером Самвелом Карапетяном и его группой компаний «Ташир». Со слов обвиняемых, «олигарху» якобы принадлежат «государственные леса» в Ярославской области.