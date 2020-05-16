Гибель мотоциклиста вызвала беспорядки во Франции

Полиция в парижском предместье Аржантей применила слезоточивый газ против групп молодежи, устроивших беспорядки из-за гибели мотоциклиста, предположительно, сбитого патрульной машиной, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент с 18-летним мотоциклистом произошел в ночь на воскресенье. Водитель не справился с управлением, врезался в столб и позднее скончался в больнице. По словам некоторых очевидцев, аварии предшествовало столкновение мотоцикла с полицейским автомобилем.

В ночь на понедельник в районе, где проживал погибший, начались беспорядки. Их участники ломали автобусные остановки и поджигали урны с мусором. Стражи порядка применили против вандалов слезоточивый газ. К полуночи обстановка стабилизировалась, но отряды полиции продолжают патрулировать район.

Прокуратура города Понтуаз, административного центра префектуры Валь-д'Уаз, ведет расследование обстоятельств гибели молодого человека.