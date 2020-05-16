«Bakı Abadlıq Xidməti» продолжает масштабную дезинфекцию в Баку фото
Компания «Bakı Abadlıq Xidməti» продолжает масштабные работы по дезинфекции центральных улиц и парков города, сообщили haqqin.az в пресс-службе компании.
При помощи специальных реагентов работники организации обеззараживают места массового скопления людей.
Одновременно с этим, прошла акция по бесплатной раздаче прохожим медицинских масок и защитных перчаток.
Отметим, что с сегодняшнего дня в Баку отменены смс-разрешения на выход из дома, а также заработали рестораны и кафе. При этом Оперативный штаб при Кабмине призывает жителей страны не выходить из дома без масок и строго соблюдать социальную дистанцию.